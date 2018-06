Deel dit artikel:











Veiligheidsregio: 'Ga niet zelf het water in om zwanen te redden' Foto: MediaTV

De Veiligheidsregio roept mensen om niet zelf besmeurde zwanen te gaan redden in de Nieuwe Waterweg. Op verschillende plekken zouden mensen op eigen houtje het water in duiken. Maar volgens de Veiligheidsregio is dat hartstikke gevaarlijk, omdat er veel stroming staat. Bovendien hinderen de zwanenredders de scheepvaart.

De opvangplek voor besmeurde vogels aan de Deltaweg wordt intussen ontmanteld. Bij de Maeslantkering is een nieuwe tent in aanbouw waarin zo'n 500 vogels terechtkunnen. Wie wil meehelpen om de vogels te wassen is welkom en krijgt daarvoor een speciale training, die een uur duurt. Het reddingsteam wil graag dat mensen meerdere dagen achter elkaar kunnen helpen. "Het heeft geen zin om iemand een uur te trainen als hij maar vier uurtjes blijft", zegt Sjon Huisman van Rijkswaterstaat. Volgens het Havenbedrijf is ongeveer de helft van de olie inmiddels opgeruimd. Het gaat om grote plakkaten die makkelijk te verwijderen zijn. Het zal nog lang duren voordat het vervuilde gebied weer helemaal schoon is, zegt een woordvoerder.