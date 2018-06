Havenbedrijf wil oefenen met Brexit in Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven doet dit najaar een dag alsof Brexit al is ingegaan. Het Havenbedrijf Rotterdam wil laten zien wat het betekent voor de haven als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt.

Jaap Jelle Feenstra van het Havenbedrijf Rotterdam legt uit: "We wachten niet tot de echte Brexit van maart volgend jaar en willen een oefendag houden met de bedrijven en de inspectiediensten, om te trainen en te ervaren hoe het is als de Brexit er zou zijn.

Op de oefendag draait het onder meer om de grenscontroles die er nu niet zijn met Engeland. "Dat betekent douaneformaliteiten, checken van lading en papieren, oponthoud, filevorming. Als Brexit hier files veroorzaakt moeten we dus parkeerplaatsen bijmaken.We willen weten of we voorbereid zijn op de slechtst denkbare situatie namelijk dat de Brexit zich voluit laat gelden in de haven."

Feenstra houd er rekening mee dat de oefendag files veroorzaakt en dus ook geld gaat kosten. "Helaas. Maar het is goed om tijdig het besef te hebben wat dit Britse besluit voor ons gaat betekenen."

Stapels paperassen

Deze week gaat het havenbedrijf praten over de oefendag met bedrijven , douane en andere inspectiediensten. Feenstra "De eerste reacties zijn; goed idee, daar werken we aan mee.Tijdens een werkbezoek aan Tweede Kamerleden aan de Rotterdamse haven zei Tweede Kamerlid William Moorlag van de PvdA over Brexit: "We willen niet terug naar de oude situatie waarin vrachtwagenchauffeurs met dikke stapels paperassen urenlang voor de grens staan te wachten. Dat beeld tekent zich wel nu af. Je mag hopen dat er bij de Britten een bliksemschicht wijsheid inslaat. Alles wijst er op dat het richting een harde Brexit gaat."