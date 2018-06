Deel dit artikel:











Van Emden van start bij tijdrit op EK wielrennen Jos van Emden (Bron: ANP)

Jos van Emden zal in augustus meedoen aan de tijdrit op het EK wielrennen in Glasgow. De Schiedammer is de enige tijdrijder uit ons land die in Schotland van start zal gaan. Het was onduidelijk of Nederland aan dit Europees kampioenschap zou meedoen vanwege de overvolle wedstrijdkalender.

Op woensdag 8 augustus rijdt Van Emden de tijdrit. Vier dagen later staat de wegwedstrijd op het programma. Aan die wedstrijd doen namens Nederland zeker Koen de Kort, Sebastian Langeveld, Maurits Lammertink, Moreno Hofland, Pieter Weening en Oscar Riesebeek mee. Welke Nederlandse vrouwen in Schotland gaan deelnemen, is nog niet bekend.