Zeventig boetes voor Turkse Rotterdammers die overwinning Erdogan vierden

Aan Turkse Rotterdammers zijn zondagavond zeventig boetes uitgedeeld, omdat ze overlast veroorzaakten in de omgeving van het Turkse consulaat. Dat heeft burgemeester Aboutaleb maandagavond gezegd in het radioprogramma Rijnmond Nu.

Volgens de burgemeester zijn de Turken beboet voor claxonneren, verkeerd parkeren en het blokkeren van verkeer. Ze gingen zondagavond de straat op om te vieren dat Recep Tayyip Erdogan de presidentsverkiezingen heeft gewonnen in Turkije.

Volgens de burgemeester zou de Turks- Rotterdamse gemeenschap "hun heil en toekomst" meer moeten zoeken in Rotterdam. "Hoe belangrijk het nationale gevoel en de vlag ook kunnen zijn, uiteindelijk zijn het mensen die hier wonen en werken en zeer waarschijnlijk hier ook dood zullen gaan."

Om de Turken meer bij Rotterdam te betrekken wil Abouteleb graag met ze om de tafel. "Ik sta klaar om met iedereen in gesprek te gaan, maar ik kan dat niet in mijn eentje doen. Daar is ook de andere kant bij nodig."

