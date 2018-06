Rotterdam krijgt er 3800 nieuwe huizen bij

In Rotterdam komen er dit jaar naar verwachting 3800 nieuwe woningen bij. Dat zijn er 36 meer dan in 2017. Dat heeft wethouder Simons van stedelijke ontwikkeling bekendgemaakt bij de start van het bouwproject Little C naast de Coolhaven.

Simons, enthousiast: “Rotterdammers willen een wooncarrière in hun eigen stad, dat zie je ook weer bij Little C. Meer dan de helft van de kopers komt uit Rotterdam en wil ruimer, groener of mooier wonen. De vraag naar huizen is enorm en we moeten die huizen blijven bouwen. Als we dit tempo vasthouden dan gaan we een bouwrecord breken.”

In 2018 is de bouw begonnen van onder meer De Startmotor (566 woningen vlakbij het Ikazia Ziekenhuis), de Laan van Tinbergen (56 huizen in Park Zestienhoven) en het Zuiderhof (73 huizen op het terrein van het voormalige Zuiderziekenhuis).