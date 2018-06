Boëtius volop in training bij Feyenoord: 'Vier weken vakantie genoeg'

Jean-Paul Boëtius is één van de spelers van Feyenoord die maandag niet voor het eerst trainde. De aanvaller van de Rotterdammers was vorige week al op het nieuwe trainingscomplex van de regerend bekerwinnaar te vinden. "Vier weken vakantie waren genoeg", zegt de buitenspeler.

Vanaf dit seizoen werkt Feyenoord op het terrein 1908 de trainingen af. Varkenoord was volgens hem niet 'topsport-onwaardig', maar Boëtius is tevreden over het nieuwe complex. "Nu hoef je niet met busjes naar de overkant om te trainen. Het is nu perfect. Je zou bijna denken dat je in Engeland zit."

De doelstelling van Boëtius is om dit jaar een constant seizoen te draaien. "Ik heb een goed begin en goed einde gehad. Het tussenstuk moet beter", aldus de aanvaller, die niet tevreden is over zijn prestaties van vorig seizoen.

Wat Boëtius nog over de eerste training en het WK voetbal te vertellen had, zie je in het bovenstaande interview met Sinclair Bischop.