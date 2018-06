Bloemhof op de kaart: een dorp met twee gezichten

"We noemen het daar het witte dorp", zegt Hikmet uit Bloemhof-Noord. Hij doelt op het zuidelijke deel van de wijk onder de Lange Hilleweg. Aan die kant valt juist weer van een bewoner te horen dat ze weinig te zoeken heeft in het noorden. Bloemhof is een wijk met twee gezichten.

Het is een wijk van uitdagingen en problemen als armoede en werkloosheid. Maar ook stukje Rotterdam waar de humor op straat ligt en waar mensen hun schouders eronder zetten om de wijk op te tillen.

Voorzitter Marco van Lent wil met zijn wijkraad het beste voor Bloemhof. "Bloemhof is mooi, maar dat wordt overschaduwd door de problemen die er zijn. De troep op straat bijvoorbeeld."

Van Lent woont er al een levenlang en zal zijn Bloemhof niet snel verlaten. Zijn liefde voor zijn wijk hoor je vaker op straat. Bloemhof is net als Vreewijk en Heijplaat: een dorp binnen Rotterdam. Een plek van gezelligheid. Hikmet beaamt dat: "Dit is mijn wijk, mijn Bloemhof. Hier is het nooit saai en gebeurt er altijd wat."

Niet dat de twee kanten in spanning met elkaar leven, maar Van Lent ziet een collectief belang. Alleen gezamenlijk kan Bloemhof echt werk van de problemen maken. Hij heeft zijn hoop gevestigd op de toekomst. Bloemhof is een jonge wijk. "De jongeren moeten het gaan doen. Daar moeten we in investeren."

