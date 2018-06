Aboutaleb wil spreekuur houden in Rotterdam-Zuid

Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam wil spreekuur gaan houden in de Tarwewijk. Hij hoopt zo iets te doen aan de aanhoudende problemen in de wijk. "Ik wil kunnen sturen op wat daar gebeurt", zei de burgemeester maandagavond op Radio Rijnmond.

Het kantoor moet worden bemand door medewerkers van de gemeente, politie en justitie. Het nieuwe college moet er nog wel geld voor willen uittrekken, zegt Aboutaleb. Hoewel de burgemeester een spreekuur eigenlijk ouderwets vindt, hoopt hij dat het de wijk in de lift kan helpen.

De Tarwewijk is een wijk vol problemen zoals armoede, geweld, werkloosheid, drugs en troep op straat.

In andere probleemwijken is de burgemeester niet van plan om spreekuur te gaan houden. "Het feit dat ik dit niet in Bloemhof doe, betekent niet dat ik die wijk niet belangrijk vindt. Bloemhof doet het ietsje beter. Alleen moet de wijk in een wat sneller tempo vooruit."