VVD stuurt aan op debat over Turkse demonstratie VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans in de Rotterdamse raad

De Rotterdamse VVD-fractie wil komende donderdag met de burgemeester in debat over "de Turkse ongeregeldheden" in het centrum van de stad na de presidentsverkiezingen in Turkije.

Toen bekend werd dat de Turkse president Erdogan de verkiezingen had gewonnen, stroomde het centrum van Rotterdam zondagavond vol juichende en toeterende Turken . Dat leidde onder meer tot verkeersopstoppingen. "De vrijheid van demonstratie is een groot goed, maar niet ten koste van alles. Al helemaal niet wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding komen", stelt fractievoorzitter Vincent Karremans. "Naar aanleiding van verslaglegging van journalisten van de NOS, RTV Rijnmond, Algemeen Dagblad en ooggetuigen heeft de Rotterdamse VVD een groot aantal vragen over deze blokkades en demonstraties. Deze spitsen zich vooral toe op wat de rol van de

burgemeester, politie en het Turkse consulaat is geweest in de avond van 24 juni." Burgemeester Aboutaleb zei maandagavond op Radio Rijnmond dat zeventig Rotterdamse Turken een boete hebben gekregen voor het veroorzaken van overlast in de omgeving van het Turkse consulaat.