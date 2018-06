Deel dit artikel:











Partijen willen debat over olielek in de Rotterdamse haven De Bow Jubail verloor zaterdagmiddag 220 ton ruwe olie. Foto: Sjoerd Bootsma

GroenLinks, PvdA en Denk willen een debat in de Rotterdamse gemeenteraad over het grote olielek in de Derde Petroleumhaven. Het debat moet gaan over de oorzaak van het lek, de consequenties daarvan voor mens, dier en milieu, en de vraag wie er aansprakelijk is.

"Dit een nieuw groot incident ( ) na recente branden bij de bedrijven Exxon-Mobile, Shell en Huntsman", schrijven de partijen in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. "Opnieuw is er sprake van een calamiteit met grote milieu-effecten. GroenLinks, PvdA en Denk maken zich ( ) al jaren zorgen over de veiligheid in de Rotterdamse haven." Zaterdagmiddag botste de olietanker Bow Jubail van het bedrijf Odfjell op een steiger in de Derde Petroleumhaven. Daarbij stroomde 220 ton ruwe olie het water in. Het opruimen van de olie gaat waarschijnlijk nog weken duren. Honderden vogels zijn door de olie besmeurd geraakt. Een deel van de dieren is ondergebracht bij Vogelklas Karel Schot. Daar wordt de olie van hun verendek gewassen.

In de buurt van de Maeslantkering is een tent gebouwd waar dinsdag zo'n vijfhonderd vogels terecht kunnen.