GroenLinks Rotterdam schuift Bonte en Bokhove naar voren als wethouders

Judith Bokhove en Arno Bonte zijn voor GroenLinks in Rotterdam de kandidaten voor een wethouderspost. De fractie draagt Bokhove en Bonte voor vanwege hun jarenlange ervaring en hun nauwe samenwerking. Met deze voordracht is nu de volledige ploeg van wethouderskandidaten voor het nieuwe college bekend.

Judith Bokhove

Judith Bokhove is nu nog fractievoorzitter van de Rotterdamse afdeling en krijgt de portefeuille Mobiliteit, Jeugd/Jeugdhulp en Taal. Bokhove is in 2010 raadslid geworden voor GroenLinks in Rotterdam en is sinds 2014 fractievoorzitter. Samen met Vincent Karremans, de fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam, heeft zij gewerkt aan een basis voor het college-akkoord.

Arno Bonte

Arno Bonte was twaalf jaar raadslid voor GroenLinks; van 2010 tot 2014 was hij fractievoorzitter. Bonte heeft zich onder meer ingezet voor het de afschaffing van consumentenvuurwerk, meer ruimte voor de fiets en schone lucht. Bonte krijgt de portefeuille Duurzaamheid, Energietransitie en Milieu/Luchtkwaliteit.

Eerder werd bekend dat Adriaan Visser, Saïd Kasmi (D66), Richard Moti , Barbara Kathmann (PvdA), Sven de Langen (CDA) en Michiel Grauss (CU-SGP) wethouderskandidaten voor het nieuwe college zijn.

Dinsdagmiddag wordt het college-akkoord van het nieuwe stadsbestuur gepresenteerd.