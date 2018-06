Drents ganzenparadijs helpt bij redden zwanen in Rotterdamse haven

Deel dit artikel:











Medewerkers van Akka's ganzenparadijs in het Drentse Dalen en de dierenambulance uit Emmen hebben bijna vijftig zwanen uit het water gered in de Rotterdamse haven. In alle vroegte waren ze maandag vertrokken voor de reddingsactie en de hele dag hebben ze op het water zwanen gevangen.

"Wij hoorden dat de dierenambulances het niet allemaal aankonden, dus we zijn met zes auto's en zestien vrijwilligers deze kant op gekomen. Die hebben allemaal bikkelhard gewerkt. Dat mag ook gezegd worden", zegt aanvoerder Trizin van het ganzenparadijs. Alle zwanen moesten vanaf het water gevangen worden. "We hebben ze allemaal los gevangen. Ze zaten op een steile, gladde kant. Met vier boten hebben we er 47 binnen kunnen halen." Voor deze groep zwanen is er plek bij de vogelopvang De Wulp in Den Haag. "Er zijn de afgelopen dagen al honderden vogels gevangen. Dan raken de opvangcentra in de buurt vol. Toen zei de Haagse vogelopvang dat we ze daarheen konden brengen." In Haagse vogelopvang worden de zwanen eerst gestabiliseerd. Daarna kunnen ze gewassen worden. Er zitten nog altijd zevenhonderd besmeurde zwanen op het water. Dinsdag komen de Drentse redders dan ook weer terug om zwanen te vangen en te redden. "We gaan nu eerst terug naar huis en nemen een groep jonge eendenkuikens mee naar Drenthe om de vogelopvang in Den Haag te ontlasten. Dinsdag gaat de wekker weer vroeg om terug te gaan naar de Rotterdamse haven."