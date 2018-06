Bezorgde burgers Maassluis negeren vangverbod zwanen

Nog zo'n zevenhonderd met olie besmeurde knobbelzwanen dobberen op het water van de Nieuwe Waterweg. Deze vogels moeten wachten tot het noodopvangcentrum van Rijkswaterstaat bij de Maeslantkering klaar is, voor ze gered kunnen worden.

De vogelopvangcentra zitten vol. Rijkswaterstaat heeft daarom een tijdelijk vangverbod ingesteld. Ook de veiligheidsregio roept mensen op om niet het water op te gaan, omdat het gevaarlijk is. Toch negeren mensen het verbod en de oproep.

Zo heeft een groep mensen een zwaan uit het water gehaald bij de kade in Maassluis. "Wij zijn bezorgde burgers. Deze zwaan was er zo slecht aan toe, dat we het niet langer konden aanzien", leggen ze uit. "Met het vangverbod waren we het niet eens, dus we hebben hem gewoon gepakt."

Twee mannen tillen de verzwakte zwaan met slappe hals een busje van Stichting Dierennoodhulp in. De medewerkers maken een uitzondering op het vangverbod van Rijkswaterstaat en gaan toch op zoek naar een plekje voor deze zwaan bij de overvolle vogelopvangcentra.

"Ik weet dat de vogelopvang vol zit, maar deze kunnen we toch niet dood laten gaan terwijl we erbij staan? Burgerlijke ongehoorzaamheid is nodig", zeggen ze op de kade van Maassluis. "En we hopen dat we er weer één hebben gered."