Deel dit artikel:











'Ik snap goed dat ze de haven dichthouden, maar voor ons is het zuur' Ron en Jolanda op hun motorjacht En Route Ron en Jolanda op hun motorjacht En Route

De afsluiting van meerdere jachthavens in de regio door de grote olielekkage in de Botlek, is voor veel mensen een domper. Zo ook voor Jolanda en Ron uit Maassluis. Hun reis langs alle twaalf provincies strandt al op de eerste dag in de jachthaven van Vlaardingen.

"We waren net bezig om de boot klaar te leggen voor vertrek. Toen kregen we bericht dat alles gesloten bleef vanwege de olievlek", vertelt schipper Jolanda van den Berg. Geen jacht mag de Vlaardingse jachthaven sinds zaterdagavond in of uit, zolang het gevaar voor de verspreiding van olie niet is geweken. En dus is het al dagen wachten tot Ron en Jolanda mogen uitvaren. "De brugwachter en havendienst leven mee, maar vooralsnog is het scherm (dat de olie moet tegenhouden, red.) niet weggehaald. We hopen dat dat dinsdag gaat gebeuren", zegt Jolanda. Uit het tankschip is zaterdag 220 stookolie gelekt. De havendiensten hebben tot nu toe 100 ton olie kunnen opruimen. "Als dat nog eens dubbel het aantal dagen duurt, ga ik niet naar een stoplicht staren tot het groen licht wordt", zegt Jolanda. "Dan ga ik maar werken." "Ik snap heel goed dat ze de haven dichthouden, maar voor ons is het een klein beetje zuur", zegt Jolanda. "Dinsdag hopen we op een beter bericht. Hopelijk blijven er dan nog vijf mooie weken over."