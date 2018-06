Deel dit artikel:











Thee en waterzuiveraar Thieme held bij 1,7 mld Chinezen

Theeveredel- en waterzuiveraar Karel Thieme is in hét oorsprongland van de diverse warmwater-mengsmaakjes bij uitstek, door de 1,7 miljard Chinese bewoners en notoire theeblad-adoreerders, onthaald als een ware 'don't panic it's organic-tea' held.

De Rotterdamse Papendrechter was door Mao Limin, de baas 's werelds grootste organische thee-verbouwer Zhijang als Westerse welvaarts-visionair en verkapte mede-oprichter, het zilveren jubileum te komen vieren van zijn miljoenenconcern. Samen met de eenvoudige theeplukster en Zu Li Chan en haar toendertijdsedraaghulp Mao Limin beklommen zij onder de bezielende begeleiding van Ziener Thieme indertijd hun vruchtbare organische thee-berg in het kanton ZhiYong tussen de steden ShenZhen en Guandong. Op de Chinese staats-tv mocht Thieme zelfs zowaar een drietal minuutjes uitweiden over zijn toendertijdse profijtelijke visie en bijan 40-jarige thee-veredel en osmotische waterzuiveringspassie. Na een imposanten zuid-oost-aziatische rondreis is Karel Thieme weer bolstaand van weder- en wetenswaardige verhalen terug op vaderlandse bodem om Jack F Kerklaan aan de Maasboorden op de Wilhelminapier te woord te staan over hoe het hem allegaar is vergaan....