A15 tussen Papendrecht en Gorinchem wordt aangepakt

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dinsdagochtend het startschot gegeven voor de aanpak van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. De weg staat op plek 2 in de file top 20 en daar moet verandering in komen.

"Het is een van de duurste files van Nederland. Het wordt hoog tijd dat we daarmee aan de slag gaan", zegt de minister. "Met de aantrekkende economie zie je de hoeveelheid verkeer groeien. Er is meer ruimte nodig."

330 miljoen

De A15 tussen Papendrecht en Gorinchem telt op dit moment twee rijstroken. "Hier gaat iets aan gedaan worden", zegt Van Nieuwenhuizen. Of dat betekent dat het een driebaansweg gaat worden, is nog niet duidelijk.

"We gaan ook kijken of het op andere manieren zou kunnen. Er is 330 miljoen euro voor uitgetrokken. Dat is een mooi en reëel bedrag om ermee aan de slag te kunnen."

Volgens de minister duurt het een aantal jaren voor de weg daadwerkelijk dusdanig is verbeterd zodat de files verminderen. "Daarom hebben we ook een kortetermijnaanpak voor ogen. Bijvoorbeeld met in- en uitvoegstroken, om toch iets van verbetering aan te brengen."

Onderzoek

Eerder is al aangekondigd dat het stuk tussen Papendrecht en Sliedrecht wordt aangepakt. "Het volgende stuk, naar Gorinchem, gaan we nog goed bestuderen", zegt Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Daarvoor komt er eerst een onderzoek, waaraan onder meer het Havenbedrijf Rotterdam meewerkt. "Maar de weggebruikers gaan al snel wat merken."

"Er gaat jaarlijks 13,2 miljoen verloren voor het goederenvervoer vanwege al de files", zegt Monique Domsdorf van het Havenbedrijf Rotterdam. De weg is nog steeds een van de belangrijkste manieren van vervoer. "Wij betalen gedeeltelijk mee en helpen mee aan het onderzoek."