Minister bezoekt Vogelklas: 'Tranen schieten je in de ogen'

"Echt een ramp", noemt minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur en milieu de olievlek die zaterdag in de Botlek ontstond. De minister bezocht maandag de opvang van met olie besmeurde zwanen wezen.

"De tranen springen je in de ogen als je ziet hoe die beesten verwoede pogingen doen zichzelf schoon te maken", zegt de minister, die zelf in Rotterdam woont. "De stank, de walm die ervan af komt, het is echt heel naar."

"Iedereen die erbij helpt ze uit het water te krijgen en ze probeert te redden; petje af", zegt de minister via RTV Rijnmond tegen iedereen die helpt, zoals de mensen van de dierenambulance en de brandweer, maar ook de roeiers en de vrijwilligers.

De minister noemt ook de gevolgen voor de scheepvaart 'ontzettend vervelend'. Binnenvaartschepen moeten schoongemaakt worden, maar ook alle steigers en taluds.