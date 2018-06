El Ahmadi: 'Grote kans dat ik niet meer voor Feyenoord speel'

Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi gaat er vanuit dat hij Feyenoord deze zomer gaat verlaten. De 33-jarige middenvelder zegt in een interview met de NOS vier aanbiedingen binnen te hebben gekregen van buitenlandse clubs.

De Marokkaan, die maandag met zijn land met 2-2 gelijkspeelde tegen Spanje, gaf al eerder aan nog een keer een buitenlands avontuur aan te willen gaan.

''Ik wil nu na het WK rustig die aanbiedingen gaan bekijken en ben er nog niet helemaal uit. Maar de kans is wel groot dat ik niet meer bij Feyenoord speel'', zegt El Ahmadi tegenover de NOS.

Onder meer het Turkse Bursaspor en het Franse Toulouse dingen naar de handtekening van de in Enschede geboren middenvelder.

El Ahmadi twijfelt verder ook nog of hij wel doorgaat als international. El Ahamdi werd met Marokko, ondanks de 2-2 tegen Spanje, al in de groepsfase van het WK in Rusland uitgeschakeld.