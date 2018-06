Deel dit artikel:











Brand in winkelcentrum Hoogvliet Foto: Peter Konings Foto: Peter Konings Foto: Peter Konings

In winkelcentrum de Binnenban in Hoogvliet is dinsdagochtend brand uitgebroken. De brand woedt in een toko.

Uit de winkel komt zwarte rook, meldt de brandweer. Alle mensen zijn uit de toko. De brandweer is ter plaatse. De woningen boven de winkels worden ontruimd. Ook de naastgelegen winkels worden ontruimd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet bekend.