Toko beschadigd door brand in winkelcentrum Hoogvliet Foto: Maikel Coomans Foto: Peter Konings Foto: Peter Konings Foto: Peter Konings

In winkelcentrum de Binnenban in Hoogvliet is dinsdagochtend brand uitgebroken. De brand woedde in een toko. Inmiddels is de brand meester.

De brand ontstond in de keuken. Een medewerker had olie in een pan gegoten en werd even afgeleid. Daarna sloeg de vlam in de pan. Uit de winkel kwam zwarte rook, meldt de brandweer. Daarop is besloten om naastgelegen winkels en de woningen boven de toko te ontruimen. De brand is inmiddels geblust. Er wordt nog gecontroleerd of er koolmonoxide is vrijgekomen. Daarna wordt het pand geventileerd.