Ook buiten roken mag niet meer op de Hogeschool Rotterdam

Op het terrein van de Hogeschool Rotterdam mag na de zomer niet meer worden gerookt. Dat zegt Wijnand van den Brink, lid van het college van bestuur, tegen het nieuwsblad van de hogeschool, Profielen.

De hogeschool haalt alle rookvoorzieningen buiten weg . Roken bij de ingang van de school mag allang niet meer, maar daar wordt in de praktijk weinig aan gedaan.

Na een aantal campagnes tegen roken buiten de toegestane plekken, wil de hogeschool nu het hele terrein rookvrij maken.

Van den Brink ziet deze nieuwe stap als onderdeel van het voorbereiding van studenten op een duurzame en gezonde toekomst. De leiding wil dat roken op het terrein als net zo ongewenst wordt gezien als roken in het schoolgebouw zelf.

Rookvrij gebied

Voor de locatie die grenst aan het Erasmus MC en het Erasmiaans Gymnasium maakt de Hogeschool Rotterdam speciale afspraken om het hele gebied gezond en rookvrij te maken.

"Sigaretten zijn in de omgeving nog amper te koop en straks mag er niet meer in de openbare ruimte worden gerookt. Ook niet op straat. Studenten, patiënten en leerlingen moeten een eind lopen voordat ze ergens een peuk kunnen opsteken", zegt Van den Brink in een interview met Profielen.