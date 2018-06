Documentaire over Barendrechtse spermadokter Karbaat in première

De documentaire over de Barendrechtse vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat gaat dinsdag in première. Het ingrijpende verhaal over Karbaat, die meerdere vrouwen zonder dat zij dat wisten met zijn zaad bevruchtte, is door studente Miriam Guttmann vastgelegd in de documentaire Het Zaad van Karbaat.

Vorig jaar overleed de vruchtbaarheidsarts. Hij had een spermabank en vruchtbaarheidskliniek in Barendrecht. Kort na zijn dood werd bekend dat meer dan veertig kinderen van hem zijn, zonder dat zij dat zelf wisten. En de teller staat nog niet stil.

Miriam Guttmann, studente aan de filmacademie in Amsterdam, sprak met 45 betrokkenen. Niet zozeer de persoon Karbaat, maar juist het verhaal er achter intrigeerde haar. "Dat je er als kind pas op late leeftijd achterkomt dat hij je vader is", legt Guttmann uit.

Ze ging naar de eerste rechtszaak in de zaak Karbaat en sprak met kinderen, maar ook met moeders. Een bijzonder verhaal is dat van Yvonne en zoon Joey. Waar veel moeders bij Karbaat kwamen voor een anonieme spermadonor, wilde Yvonne met haar man een kind krijgen. "Die kwamen er dus vorig jaar achter dat Joey niet van zijn opvoedvader is. Zij voelt zich dubbel bedrogen", zegt Guttmann.

Hoewel het bedrog is van Karbaat, staan sommige kinderen er toch anders tegenover. "Zij zouden er niet zijn geweest zonder anoniem donorschap. Dat is dus iets heel dubbels", zegt Guttmann. "Over het algemeen is het mijn ervaring dat de kinderen het nieuws minder problematisch vinden dan de moeders. Veel moeders voelen zich persoonlijk bedrogen terwijl het voor de kinderen veel minder duidelijk is hoe ze zich hier over moeten voelen."

Hoewel er nu 43 kinderen van Karbaat bekend zijn, lopen er wellicht nog wel meer kinderen rond. "Hij heeft ook zaad naar het buitenland gestuurd", zegt Guttmann. "Het zou heel goed kunnen dat dit pas het topje van de ijsberg is. Het is in ieder geval nog niet voorbij."

Het Zaad van Karbaat gaat dinsdag in première in EYE Amsterdam. In september is de documentaire te zien op NPO 3.