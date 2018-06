Eén van Rotterdams bekendste wijkagenten gaat met pensioen

Nog twee dagen en dan zit het erop voor de Rotterdamse politieagent Bas Munne. Vanaf vrijdag mag hij gaan genieten van zijn pensioen.

Munne is niet alleen in zijn eigen wijk bekend, op Twitter heeft hij bijna 7500 volgers. Hij was er - tot 'vreugde' van de afdeling persvoorlichting bij de politie - al in 2012 bij.

Dat was niet helemaal zijn idee. De politie wilde met de tijd mee en riep agenten op om mee te doen aan een pilot om ook op sociale media meer zichtbaar te zijn.

De wijkagent van het Scheepvaartkwartier twittert sinds 2012 en heeft bijna 7500 volgers. Op dagen dat hij dienst heeft, wenst hij standaard al zijn volgers een goede morgen. Oud-Kamervoorzitter Frans Weisglas is een van volgers die hem dagelijks teruggroet .

Humor

Gevraagd naar wat hem op Twitter nog goed is bijgebleven, herinnert Munne zich een tweet over een man die op een bankje lag te slapen. Dat zorgde voor veel verontwaardiging. Mensen verweten de wijkagent dat hij een kwetsbare zwerver herkenbaar in beeld zou brengen.

Munne moet erom lachen: "Van de 23 duizend reacties heeft niemand hem herkend. Ik vind het alleen maar grappig. Het was helemaal geen zwerver, hij was gewoon asociaal bezig."

Toch leidde de vele reacties op de tweet tot Kamervragen. "We hebben afgesproken daar wat terughoudender mee om te gaan."

De wijkagent twitterde over wat hij zoal meemaakt en tegenkomt op zijn rondes door de wijk.