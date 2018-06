Oppositie: Tien wethouders is te veel

Dinsdag presenteren de zes coalitiepartijen de plannen voor de komende vier jaar aan de gemeenteraad. De andere partijen doen een laatste oproep om nog eens te heroverwegen tien wethouders te benoemen.

Volgens Ellen Verkoelen van 50Plus kan het ook met vijf of zes wethouders. Maar dat is niet wat haar dwars zit: "Mijn grootste zorg is dat als je als coalitie gaat formeren, en het eerste waar je het over eens bent is op voorhand al tien wethouders, dan ben je het paard achter de wagen aan het spannen."

Ook vraagt de fractievoorzitter van 50Plus zich af of het zo effectief is. "Het aantal wethouders garandeert niet dat daarmee een beter bestuur komt", zegt ze tegen RTV Rijnmond.

Vijf miljoen

50Plus heeft berekend dat een wethouder een half miljoen per jaar kost. Dat is dus in totaal vijf miljoen op jaarbasis en 20 miljoen over de hele regeerperiode. Dat is niet wat een wethouder verdient, maar de totale kosten van alles wat er bij wethouders komt kijken.

"Twee miljoen voor armoedebestrijding was al een probleem. Er is weinig geld blijkbaar, dat moet je goed verdelen. Dan begin je niet met vijf miljoen in tien wethouders te stoppen", zegt Verkoelen. "Het wordt een aantal superdirecteuren."

Rekenkamer

"Het zou een toonbeeld van doortastendheid zijn als ze dat nog eens willen overwegen", zegt Verkoelen. Ze juicht de wensenlijst en ambitie van de coalitie wel toe.

Paul Hofstra van de Rotterdamse rekenkamer laat weten de berekening van Verkoelen niet te hebben nagetrokken. "Maar je moet het wel afmeten aan de totale begroting van bijna 4 miljard. Dan denk ik dat het wel meevalt", zegt Hofstra. "Tegelijkertijd is het aantal van tien wethouders wel veel. Er is geen enkele stad die zoveel wethouders heeft."

Ook Kevin van Eikeren van de Partij van de Arbeid vindt de kosten meevallen. Hij berekent 1,70 euro per jaar. "Prima prijs als je daarmee meer regie en controle houdt op de effectiviteit van het belastinggeld in de stad", twittert hij.