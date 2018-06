Oude Kotte: 'Excelsior kan mij vastigheid bieden'

Thomas Oude Kotte tekende maandag een contract voor drie jaar bij Excelsior. De laatste tien jaar speelde de 22-jarige verdediger bij Vitesse, waar hij afgelopen seizoen ook meerdere malen zijn opwachting mocht maken in de Eredivisie. Toch speelde hij dit jaar weer vooral mee bij Jong Vitesse, waarmee hij kampioen werd van de Derde Divisie Zondag.

Oude Kotte kon zich snel over de teleurstelling heen zetten. "Ik ben de voorbereiding vorig seizoen gestart bij het eerste. Er raakten wat jongens geblesseerd, waardoor ik uiteindelijk meerdere wedstrijden in de Eredivisie heb gespeeld. Toen die jongens weer fit waren, werd besloten dat ik weer in het tweede zou gaan spelen. Natuurlijk wil je bij het eerste elftal spelen, maar ik wist aan het begin van het seizoen al dat ik in principe niet tot de vaste selectie behoorde. Daarom kon ik dat beter accepteren."

Geen poespas

Toen er interesse kwam vanuit Rotterdam was de verdediger snel bereid tot een nieuw avontuur. "Ik heb vastigheid nodig en Excelsior kan mij dat bieden", gaat Oude Kotte verder. "Toen ik op gesprek ging bij de club kreeg ik meteen een goed gevoel. Alles was goed geregeld. Mijn focus lag meteen helemaal bij Excelsior. Adrie Poldervaart heb ik tijdens dat gesprek ook ontmoet. Ik kende hem al een beetje, omdat ik nog tegen hem heb gevoetbald met Jong Vitesse. Hij is een hele normale gast, die gewoon zegt hoe het zit. Daar houd ik wel van. Geen poespas, gewoon voetballen.

"Het liefst draai ik met Excelsior natuurlijk net zo'n seizoen als vorig jaar. Ik verwacht dat we met dezelfde visie en drive doorgaan. Ik hoop minuten te maken en een vaste waarde te worden voor het team. Mezelf ontwikkelen als speler bij Excelsior staat natuurlijk voorop. Mijn passing is op dit moment mijn sterkste punt denk ik, iedereen op het veld kan ik bereiken."

Mooie stad

Oude Kotte ziet er totaal niet tegenop om in de Randstad te komen wonen. "Ik heb al een mooi huisje gevonden in Rotterdam. Het is wel twintig hoog, dus dat zal even wennen worden. Maar ik denk dat ik me hier wel thuis ga voelen. Het is een mooie stad en ik heb er zin in."