Sliedrechtse slager verkoopt beste spareribs

De beste spareribs van het land zijn te krijgen in Sliedrecht. Slagerij van Tilburg won maandag de Spareribs Trophy 2018. Zijn ribs hebben volgens de jury 'een goede smaak en heerlijke bite'.

Jaarlijks wordt de prijs uitgereikt door de Koninklijke Nederlandse Slagers, de branchevereniging voor ambachtelijke slagers. Een jury keurt de spareribs in twee ronden op geur, smaak, samenstelling en bewerking.

Voor het eerst kwamen de Sliedrechtse spareribs als beste uit de bus en daar is John van Tilburg maar wat trots op. "Onze sparerib is een puur ambachtelijk product en daardoor zeer geliefd bij onze klanten", schrijft de slager in een reactie. "Deze prijs is een kroon op ons werk!”

Volgens de jury won Van Tilburg, omdat hij perfecte ribs verkoopt. “Deze ribs hebben een goede smaak en heerlijke bite. Een product dat ongetwijfeld zeer geliefd is bij de consument. Met het oog op het barbecueseizoen zijn dit spareribs om voor om te rijden.”

Met het winnen van de titel, krijgt Van Tilburg niet alleen een oorkonde en een beker. Zijn spareribs worden ook geserveerd op de Binnenhof Barbecue in Den Haag, die al tientallen jaren plaatsvindt op de laatste vergaderdag van het parlementaire seizoen.