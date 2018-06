Deel dit artikel:











Jørgensen nog enige Feyenoorder op WK Nicolai Jørgensen (Foto: ANP)

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen heeft met Denemarken de volgende ronde bereikt op het WK in Rusland. Hij zat op de bank in de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk, die maandag in een teleurstellende 0-0 eindigde. Door de uitschakeling van Peru, Australië en eerder al Marokko is Jørgensen nog de enige actieve Feyenoorder op het WK.

Peru was al uitgeschakeld op het WK, maar won nog wel met 2-0 van Australië. Renato Tapia speelde ruim een uur bij de Peruvianen. Brad Jones zat bij de Australiers negentig minuten op de bank en is dus net als Tapia klaar in Rusland. Denemarken speelt zondag als nummer twee van poule C tegen de nummer één van poule F. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid Kroatië.