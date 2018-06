Jørgensen op de bank, Tapia begint wel

Feyenoord-spits Nicolai Jørgensen heeft geen basisplaats in het laatste groepsduel van Denemarken op het WK. Andreas Cornelius krijgt de voorkeur in de wedstrijd tegen Frankrijk. Het Australië van Brad Jones, die ook op de bank zit, heeft nog een minimale kans om ten koste van Denemarken de volgende ronde te bereiken.

Peru is al uitgeschakeld op het WK, maar speelt tegen Australië nog wel met Feyenoorder Renato Tapia in de basis. Als Australië wint van Peru hebben de Socceroos, mits Frankrijk wint van Denemarken, nog een kans op de tweede plek. Beide wedstrijden in groep C beginnen dinsdag om 16:00 uur.