Actiedreiging bij politie

Het gaat niet goed bij de politie. Dat zegt Coen Verplak, voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB) in Rotterdam. Na de zomer is er dan ook kans op acties.

Volgens Verplak moeten agenten na de grootschalige reorganisatie bij de politie van de afgelopen jaren met te weinig mensen te veel werk doen.

Daar komt bovenop dat wordt verwacht dat agenten zich flexibeler gaan opstellen en bepaalde voordelen kwijtraken. "Geen mama- of papadagen meer, 9-uursdiensten mogen niet meer gedraaid worden, waardoor je vijf keer per week moet werken in plaats van vier keer", legt Verplak uit.

Daarnaast wil minister Grapperhaus dat de nachtdienstontheffing, die agenten boven de 55 jaar nu nog automatisch krijgen, aan bepaalde voorwaarden wordt verbonden.

"Hij wil ook nog dat de plaats van tewerkstelling groter wordt", zegt Verplak. Dat houdt in dat agenten op elk bureau dat op één uur rijden van de woonplaats gepositioneerd kunnen worden. "Dat betekent automatisch dat de Rotterdamse politieagent dus ook in Amsterdam kan gaan werken. Het is een uitzendbureau geworden. Niet meer, niet minder."

De actiebereidheid onder politiemensen is groot. ''Ik moet ze temperen'', stelt Verplak. ''Ze willen nu al bedrijven dwarsbomen. Denk aan Shell of Unilever.''

Acties

Volgens Verplak is de zomer niet het moment om actie te voeren. In het najaar komen er wel acties aan om het protest kracht bij te zetten. "Staken mogen we niet, maar wel actievoeren", zegt hij.

Hoe die acties er precies uit komen te zien, is nog niet duidelijk. De Rotterdamse politie voerde eerder actie rond de Tour de France in 2015 , die toen door Rotterdam kwam.



De korpsleiding zegt in een reactie: 'We zijn met de bonden in gesprek over een nieuwe cao en we merken dat er onder de agenten veel misverstanden leven. We zien helaas veel van die misverstanden ook terug in de reactie van Coen Verplak.

Om deze misverstanden proberen weg te nemen heeft de korpsleiding bijeenkomsten in het land georganiseerd om de collega’s te informeren over de voortgang van de cao en de inzet van de werkgever toe te lichten. Zo willen wij bijvoorbeeld geen nieuwe grote verschuivingen of reorganisaties. Wat de politie nu vooral nodig heeft is rust.

Wij hebben met de bonden afgesproken om begin volgende maand de gesprekken over de cao voort te zetten.'