Politie arresteert man met mes in stadhuis Rotterdam

Foto: AS Media

Op het Rotterdamse stadhuis is een man met een mes opgepakt. De politie heeft daarbij een taser gebruikt. Ook is de man gebeten door een politiehond.

De indringer kwam met een blauw keukenmes de hal binnen en wilde burgemeester Aboutaleb spreken. Hij riep dat hij 'geholpen wil worden'.

Voor beveiligers van het stadhuis is de man een bekende. Hij vernielde in 2011 al eens een vitrine in het gebouw. De man wordt momenteel verhoord op politiebureau Doelwater.