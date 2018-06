Snel technisch personeel opleiden voor energieplannen gemeente Rotterdam

Als Rotterdam de energietransitie de komende jaren echt wil aanpakken, moet er snel technisch personeel worden aangetrokken. Dat zegt Arjen Ketting van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV naar aanleiding van de duurzaamheidsplannen die het nieuwe Rotterdamse college vandaag presenteert. Ook moet er volgens Ketting goede voorlichting komen over de voordelen van het energiezuiniger maken van je woonhuis.

MVRDV maakt zelf bijna al haar projecten energiezuinig. Zoals woontoren de Sax die op de Kop van Zuid moet komen, maar ook het nieuwe depot van museum Boijmans van Beuningen. Dat gebouw wordt energieneutraal, door een warmtepomp onder de grond, goede isolatie in de gevel en zonnecollectoren op het dak met daarnaast nog extra zonnecollectoren op het dak van het museum.

Bij de woningen in de Markthal is ook een warmtepomp gebruikt om ‘s zomers warmte op te slaan, die in de winter kan worden gebruikt.

Voor een architect is het een hele opgave om een gebouw energiezuinig te maken. Al vanaf de eerste schetsen moet daar over nagedacht worden.

Bij bestaande bouw zijn minder mogelijkheden. “Daar is dan heel veel te winnen door woningen goed te isoleren, driedubbel glas toe te passen of door de gevel en het dak te isoleren”, zegt Ketting.

Snel plannen

Hij denkt dat het nieuwe stadsbestuur kan slagen met de plannen voor duurzaamheid, maar wijst wel op de gevaren. “Vooral het tijdspad is heel belangrijk. Voor heel veel van deze zaken zijn investeringen nodig. Daar moeten zo snel mogelijk plannen voor gemaakt worden”, zegt Arjen Ketting.

De architect denkt dat de energietransitie veel banen gaat opleveren, maar omdat het voor een deel gespecialiseerd werk is, zijn deze arbeidskrachten moeilijk te vinden. Daarom moeten er snel mensen worden opgeleid of omgeschoold voor dit werk. Het college wil dit met een zogenoemd ‘Leer-werkakkoord’ aanpakken.

Nu is er al een probleem om de juist opgeleide vakkrachten te vinden, zegt Ketting. “Bij veel van onze grotere projecten horen we van de aannemers dat ze op dit moment al moeite hebben om de juiste bouwvakkers te vinden. Voor een groot deel zijn er ook bepaalde sectoren binnen de bouw waar mensen uit het buitenland gehaald moeten worden, omdat we die hier niet hebben.”