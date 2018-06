Deel dit artikel:











File op A16 richting Breda door ongeluk motorrijder

Op de A16 bij Zwijndrecht is dinsdagmiddag een motorrijder de macht over het stuur verloren en gevallen. Daardoor is in de richting van Breda een tijdlang maar een rijstrook beschikbaar geweest en is een file ontstaan.

De politie vermoedt dat de motorrijder zijn been heeft gebroken. Omdat hij ook last van zijn nek had, is de traumahelikopter opgeroepen. Hoe het kwam dat de motorrijder onderuit ging, is niet bekend.