Johan smeert boterhammen voor arme kinderen in Bloemhof

"Dit kan niet", dacht Johan Muurlink toen hij zag hoe zijn zoontje brood deelde met een klasgenootje. "Hoe kan het dat kinderen zonder een boterham op school zitten?"

Johan besloot na twee nachten piekeren zelf de handen uit de mouwen te steken. Na een oproep op Facebook kreeg hij dozen vol beleg. In buurthuis Irene smeert Johan nu elke week honderden boterhammen voor meerdere scholen in Bloemhof.

Kippenvel

Het mooiste compliment kwam volgens Johan van een meisje van een jaar of negen. "U bent toch de meneer van het brood?" vroeg het meisje toen Johan na het broodbezorgen van het schoolplein liep. "Ik zei ja dat ben ik. En toen bedankte zij mij. Ik krijg gewoon weer kippenvel", vertelt Johan.

De gemeente Rotterdam heeft ook lucht gekregen van het initiatief. Trainees van de gemeente helpen Johan met het oprichten van een stichting.

Eén op de vier kinderen in Rotterdam groeit op in armoede, zei het CBS eerder dit jaar. Een deel daarvan gaat zonder ontbijt of lunch naar school.

Wie meer wil weten, of wil doneren, kan naar de Facebookpagina van Johan, Niet Graag Een Lege Maag.

