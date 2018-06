Deel dit artikel:











Rotterdams Adem Inn-cafe biedt innerlijke verstilling

Wie innerlijk verstild tot rust wil komen of desnoods vrijblijvend in debat wil over allerhande al dan niet filosofische en/of religieuze levens- dan wel gewone doorsneevragen is van harte welkom bij de excentrieke Madelon van Driel en haar Adem In stiltecafe aan de Rotterdamse P.C Hoogstraat.

De katholieke Dominicanen-orde riep dit Adem Inn-stiltecentrum in het leven om willekeurige passanterie een rust-, reinheids- en regelmaatmogelijkheid te verschaffen c.q. te geven. Sfeerbeheerster Madelon van Driel kan echter niet voldoende benadrukken dat het non-alcoholische eetcafé zeker geen toffelemoonse zieltjeswinnerij in zich herbergt. De van razenddazende drukte overlopende Jack F Kerklaan neemt een wijle van z'n kostbare tijd om Madelon's onvolprezen rustgevingsbekwaamheid 's als proef op de som der mededeelzaamheid te nemen.