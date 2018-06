'We hebben straks tien wethouders die knetterhard werken voor de stad'

'Het is een lange weg geweest'

De gezichten staan op zonnig en iedereen is blij: de Rotterdamse coalitiepartners hebben dinsdag hun akkoord ondertekend tijdens de presentatie van het nieuwe stadsbestuur. De fractieleiders zijn uitgelaten na een lange periode van onderhandelen en vergaderen.

"Het is een hele lange weg geweest", zegt Judith Bokhove (GroenLinks). "Het voelde als een marathon, maar ik vind het resultaat prachtig."

Ook Said Kasmi van D66 heeft lang uitgekeken naar dit moment. "We hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt en ik ben superblij met het eindresultaat. Ik denk dat we Rotterdam hiermee vooruit kunnen helpen."

De coalitie bestaat uit VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP. In het coalitieprogramma 'Nieuwe Energie voor Rotterdam' is vergroenen van de stad een speerpunt

Toekomstgericht

Bokhove: "Het gaat om energiezuiniger maken én gebruik maken van nieuwe energie. Zo willen we zorgen dat we de stad toekomstgericht maken."

Vincent Karremans (VVD): "Het akkoord gaat ook over de energie die nu in de stad bruist en op die energie door bouwen." Karremans benadrukt dat er ook veel geld naar veiligheid en woningbouw voor middeninkomens gaat.

De milieuzone voor automobilisten stapsgewijs worden stopgezet. Karremans: "Wij vinden luchtkwaliteit heel belangrijk, maar de milieuzone die er nu ligt blijkt niet te werken. Daarom nemen we er afscheid van."

Tien wethouders

Kritiek vanuit de oppositie is er natuurlijk ook. Zo heeft het stadsbestuur het recordaantal van tien wethouders. Karremans: "Ik snap, het klinkt als veel. Maar ik denk dat het de normale Rotterdammer niet gaat om het aantal wethouders, maar wat er bij hun gebeurt in de wijk, in de straat."

Het aantal wethouders volgens Kasmi ook voort uit de verkiezingsuitslag. "Het politieke landschap versplintert heel erg. Daardoor heb je meer partijen nodig voor en coalitie en dat betekent automatisch meet wethouders."

Bokhove: "We hebben straks tien wethouders die knetterhard werken voor de stad. We moeten kijken hoe we dat zo slim en efficiënt mogelijk gaan doen."