Vermoeden politie: doelwit beschieting Schiedam eerder ontvoerd

De aanval op een woning aan de Monseigneur Nolenslaan in Schiedam heeft mogelijk te maken met een ontvoering, twee weken eerder. De 46-jarige man, die woont vlakbij het getroffen pand, werd toen meegenomen door drie mannen.

De Schiedammer dacht dat hij rond 23:40 uur in de Alphons Ariensstraat had te maken met politieagenten. In werkelijkheid waren het boeven die hem meenamen , mishandelden en om 03:00 uur loslieten op de Johan Braakensiekstraat in Schiedam.

Twee weken later vonden buren op het balkon in de Monseigneur Nolenslaan een handgranaat. Ook werd het pand beschoten. De politie sluit niet uit dat handgranaat was bedoeld voor de 46-jarige Schiedammer.

Burgemeester Cor Lamers besloot vanwege het gevaar voor de openbare orde om de woning van de Schiedammer te sluiten. Hij mag ook niet in de buurt van het pand komen.

Het is onbekend waarom de 46-jarige Schiedammer wordt bedreigd.