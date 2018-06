Nepbloed en losse flodders bij oefening 'schoolshooting' Rotterdam

Op het Wartburg College in Rotterdam IJsselmonde is dinsdag een grote schietpartij nagebootst. Duizend leerlingen en de politie uit de regio Rotterdam oefenden hiermee wat te doen tijdens een zogenaamde 'highschoolshooting'.

Op schoollocatie Guido de Bres vlogen de losse flodders en bloedspetters in het rond. "We wilden het zo echt mogelijk maken, dus we hebben gewonde acteurs door de hele school gelegd", vertelt veiligheidscoördinator Andre Wattel. Het is de eerste keer dat het Wartburg de procedures op deze manier test.

Opsluiten in het lokaal

Bij de bijzondere 'lockdown', of inruimingsoefening, moesten leerlingen en docenten zich opsluiten in de lokalen tot de situatie weer veilig was. Twee acteurs speelden gepeste tieners die wraak wilden nemen door in het wilde weg te schieten.

"Het is de eerste keer dat ik met echte leerlingen erbij speelde, dus het was voor mij ook spannend", zegt trainingsactrice Stephanie Stoopman die één van de daders speelde. Ze vindt dat Nederland niet moet denken dat dit soort schietpartijen hier nooit gaan plaatsvinden: "Pesten kan heel heftige reacties bij tieners oproepen. En dat gebeurt op onze scholen ook gewoon."

Leerlingen, ouders en buurtbewoners waren van tevoren ingelicht over de heftige oefening. Toch was er een aantal leerlingen dat vanwege spanningen nazorg nodig had.

Afgelast

Eerder deze maand werd in Hoogeveen het naspelen van een 'school shooting' afgelast.Dit gebeurde na commotie over de realistische manier waarop de terreurdaad zou worden nagebootst. Ouders waren het niet eens met de oefeningsmethode.