Bezoekersrecord voor hyperrealistische beelden in Kunsthal Jochem Myjer poseerde een ochtend naast zijn look-a-like. (Foto: Fred Ernst)

De tentoonstelling 'Hyperrealisme' in de Kunsthal in Rotterdam heeft al meer dan 200 duizend mensen getrokken. Volgens het museum is dat een recordaantal bezoekers voor een tentoonstelling in de Kunsthal.

In de Kunsthal zijn beelden te zien van George Segal en Ron Mueck, die sprekend lijken op echte mensen. Volgens het museum spreken deze sculpturen tot de verbeelding. Niet alleen de beelden worden uitgebreid bekeken in het museum, ook andere bezoekers zijn 'onderdeel van de tentoonstelling', schrijft directeur Emily Ansenk. "Er zijn veel verrassende doorkijkjes waardoor je ongegeneerd andere bezoekers kunt observeren en op bepaalde momenten is het niet eens helemaal meer duidelijk wat nu een beeld is of een mens. Het publiek beleeft echt een fysieke ervaring." Ook zorgde veel speciale acties van de Kunsthal ervoor dat veel mensen naar het museum kwamen. Zo heeft de Kunsthal Naked Tours georganiseerd waarbij bezoekers naakt de beelden kon bekijken en poseerde Jochem Myjer een ochtend naast zijn look-a-like . De expositie is nog tot en met zondag te bezichtigen.