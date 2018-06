Rijnmond Nu: Strafrechter Jacco Boek

Te gast in Rijnmond Nu was dinsdag de Rotterdamse strafrechter Jacco Boek.

Er was genoeg te bepraten, want zelden hebben rechters zo in de schijnwerpers gestaan als in de afgelopen weken. Met name de moord op Anne Faber heeft veel teweeggebracht. De vader van Anne zei openlijk dat een rechter moest aftreden.

Hoe gaan rechters om met die druk? Vinden zij het vervelend dat de samenleving zich bemoeit met de rechtspraak? Luister het interview terug met strafrechter Jacco Boek.