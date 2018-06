Eneco en ondernemingsraad komen er samen niet uit, rechter moet beslissen

Eneco hoofdkantoor in Rotterdam

De ondernemingsraad van Eneco en het bedrijf hebben de rechter nodig om een conflict op te lossen over drie commissarissen. De afgelopen weken hebben beide partijen met elkaar gesproken om tot een oplossing te komen, maar dat is niet gelukt.

De ondernemingsraad eist het vertrek van drie commissarissen. Die zouden niet goed hebben gehandeld hebben bij het vertrek van topman Jeroen de Haas .