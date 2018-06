Oppositie Rotterdam: Draagvlak coalitie is minimaal

Met trots presenteerden de fractievoorzitters van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP dinsdagmiddag hun coalitieakkoord. Vanuit de oppositie klinkt veel kritiek. Leefbaar noemt de duurzaamheidsambities een groene grabbelton, terwijl Nida te veel Leefbaar-beleid terugziet.

"Het draagvlak voor deze coalitie is minimaal, daarom is samenwerking cruciaal", zegt Nourdin el Ouali van Nida. En die samenwerking willen hij en Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam wel zoeken, als er ook echt geluisterd wordt.

"Het is een grote groene grabbelton van 150 miljoen voor duurzaamheid ", vindt Eerdmans. "De Rotterdammer mag het betalen, terwijl het een illusie is dat je hiermee het klimaatprobleem gaat oplossen. Dit zijn plannen voor de elite."

Op het gebied van veiligheid ziet Eerdmans wel veel van zijn plannen terug. "Ik ben blij dat de Skaeve Huse overeind blijven en worden uitgebreid, dat werkt ook. En het gratis OV voor ouderen blijft."

El Ouali heeft het Leefbaar-beleid ook herkend. "Leefbaar is wel uit de coalitie, maar niet uit het coalitieakkoord. Er is heel veel Leefbaar-beleid overeind gebleven. Naast de Skaeve Huse zien we ook samenscholingsbeleid en de Woonvisie van Leefbaar wordt grotendeels doorgevoerd."

Samenwerken

De coalitie benadrukt de samenwerking met de oppositie te willen zoeken."Van Nida kun je een kritische en constructieve houding verwachten, maar dan moet er wel de wil en de bereidheid zijn om te luisteren."

"Wij zullen met plannen komen", zegt Eerdmans. "En dan kan het college laten zien dat er boter bij de vis komt en gaan wij zaken doen."