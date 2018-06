Inspectie zet vraagtekens bij afvalbehandeling Chemours

Chemours informeert afvalverwerkers niet dat er restanten fluorhoudende stoffen zitten in het afval van de Dordtse fabriek. Dat concludeert de Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILT) na onderzoek in opdracht van minister Cora van Nieuwenhuizen.

De inspectie heeft niet gekeken of er méér fluorhoudende stoffen in het afval zitten dan is toegestaan. Daarom is ook niet duidelijk of het bedrijf zich heeft gehouden aan de bestaande wet- en regelgeving.

GenX

De fluorhoudende stoffen waar onderzoek naar is gedaan zijn restanten van de omstreden GenX-technologie, die het kankerverwekkende perfluoroctaanzuur (PFOA) verving.

Ook GenX-stoffen zijn mogelijk kankerverwekkend. Er loopt een groot Europees onderzoek naar de gevolgen van deze stoffen. In afwachting daarvan heeft de Provincie Zuid-Holland de uitstoot door Chemours al fors ingeperkt.

De ILT zegt dat de GenX-stoffen terecht komen in de lucht, grond en het water. Dit bleek eerder ook uit onderzoeken van het RIVM en de Vrije Universiteit Amsterdam. In de wijde omgeving rond de fabriek is op tal van plekken zowel FRD als PFOA aangetroffen in de grond en het water.

Vergrootglas

Een woordvoerder van het bedrijf zegt het rapport nog niet te kennen: “Ik kan alleen zeggen dat wij al een tijd onder een vergrootglas liggen en dus erg zorgvuldig zijn met ons afval. Zowel in de richting van transporteurs als verwerkers. Wij houden ons strikt aan de wet- en regelgeving.”

Hij kan niet reageren op het ‘verwijt’ van de ILT, dat Chemours niet meet hoeveel FRD er precies in het afval zit. Het bedrijf berekent dat op basis van z’n productieproces, maar de ILT zegt die berekeningen niet te kunnen verifiëren.

Herkomst afval onduidelijk

De inspectie stelt ook dat de afvalstoffenadministratie van Chemours niet sluitend is. Zo is de soort en herkomst van afval niet altijd duidelijk en werd er zelfs FRD aangetroffen in een afvalstroom waar het helemaal niet in zou kunnen zitten.

Chemours hoopt woensdagmorgen een inhoudelijke reactie te kunnen geven op het rapport van de Inspectie Leefomgeving en Transport.