Deel dit artikel:











Arrestatieteam doet invallen in Rotterdam en Schiedam Inval in de Ampèrestraat in Schiedam. Foto: MediaTV

Een arrestatieteam van de politie heeft dinsdagavond een inval gedaan aan de Hilledwarsstraat in Rotterdam-Zuid. Ook aan de Ampèrestraat in Schiedam viel een team een pand binnen. Momenteel is een actie gaande in de Rotterdamse Kipstraat.

Volgens de politie staan de invallen los van elkaar. Meer informatie wil een woordvoerder niet kwijt. "Omdat het om een nog lopend onderzoek gaat."