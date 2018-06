Deel dit artikel:











Zanger Rick de Vito (64) overleden rickdevito

Zanger Rick de Vito uit Krimpen aan den IJssel is op 64-jarige leeftijd gestorven. De zanger werd in de jaren ''80 onder meer bekend met de Nederlandse funk- en soulband The Frog. De Vito was al enkele jaren ernstig ziek en woonde op Ibiza.

Naast frontman van The Frog heeft De Vito, die in het echt Rick Hoogendorp heette, ook een solocarrière gehad. Hij had onder meer een kleine hit met het nummer 'Eva' en zijn Stones-cover Satisfaction is ook bekend. De Vito was al lange tijd ernstig ziek. In 2014 hebben oud-klasgenoten geld ingezameld voor een scootmobiel voor de zanger.