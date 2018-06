Deel dit artikel:











Rijkswaterstaat: kom niet naar vogelwasstraat Enkele zwanen in de wasstraat in Hoek van Holland

Rijkswaterstaat doet een dringende oproep aan nieuwsgierigen om vooral niet naar de vogelwasstraat in Hoek van Holland te komen. In de tent worden de komende weken de vogels schoongemaakt na de olielekkage in de Petroleumhaven.

Volgens Rijkswaterstaat is het schoonmaken een grote klus die serieus aangepakt moet worden. Ze zijn bang voor overlast wanneer veel mensen een kijkje komen nemen. Europese vrijwilligers

De eerste honderd vogels zijn gisteren bij de wasstraat bij de Maeslantkering gearriveerd. Er worden zeker 1000 vogels verwacht. Voor de schoonmaakoperatie worden vrijwilligers uit heel Europa gehaald om de vogels olie-vrij te maken.