Oranje hockeymannen ruim langs Pakistan op Champions Trophy

Nederland - Pakistan in Breda

De Nederlandse hockeymannen hebben de derde wedstrijd in de Champions Trophy in Breda ruim gewonnen van Pakistan. Het werd 4-0 voor Oranje. Rotterdammer Jeroen Hertzberger maakte een prachtgoal, maar deze werd afgekeurd na het bekijken van videobeelden.

Bij een 2-0 stand kreeg Hertzberger een diepe bal van Robbert Kemperman waarna hij met een wonderschone lob de Pakistaanse keeper passeerde. De scheidsrechter zag echter op de videobeelden dat de bal bij bij de aanname het bovenbeen van de Rotterdammer toucheerde.

De eerste drie treffers van Nederland waren velddoelpunten waarbij de derde van de stick kwam van Hockeyclub Rotterdam-speler Thijs van Dam. De Rotterdamse keeper Pirmin Blaak kwam niet in actie. Hij speelt om en om met Sam van der Ven.

Dames

De Oranje vrouwen spelen in Breda een schaduwtoernooi tijdens de Champions Trophy van de mannen. In een vierlandentoernooi werd dinsdag Spanje verslagen met 2-0. Eén van de goals kwam op naam van de in Rotterdam wonende Kitty van Male.

In de video's hierboven zijn interviews te zien met Jeroen Hertzberger over zijn afgekeurde goal en de wedstrijd en keeper Pirmin Blaak over zijn wisselwerking met Sam van der Ven.