Podcast Curaçao Neptunus: aflevering 3

De derde aflevering van de podcast over de Rotterdamse honkbalclub Curacao Neptunus gaat volledig over de onlangs gewonnen Europacup voor landskampioenen. Deze podcast wordt gepresenteerd door Radio Rijnmond-journalist en honkballiefhebber Anton Slotboom en is nu te beluisteren.

De Europacupzege werd binnengesleept in een toernooi in eigen huis in het jaar dat de club 75 jaar bestaat. Dé ster van het toernooi, werper Orlando Yntema, vertelt in deze podcast aan uitgebreid over wat de zege voor hem betekende. "Het was emotioneel voor me, ook omdat mijn vader me voor het eerst niet kon zien werpen."

Yntema gaat uitgebreid in over de ziekte die hem vorig jaar trof en over zijn jeugd in de Domicaanse Republiek. "Dat ik in Amerika kon tekenen veranderde alles voor onze familie."

Ook de ervaren werper Diegomar Markwell komt uitgebreid aan het woord. Hij gooide in de halve finale een indrukwekkende wedstrijd en liet het Franse Rouen kansloos. Hij vertelt uitgebreid over zijn toernooi, maar ook over z'n jaren in de VS. Om daar te komen, ontving hij destijds een tekenbonus van 750.000 dollar. Met dat geld zorgde hij voor zijn familie.

Ruud van Os, chef sport van Radio Rijnmond en groot liefhebber van honkbal, was uiteraard ook bij het toernooi. Hij blikt terug op het toernooi en legt uit wat dit betekent.

Link: https://soundcloud.com/user-215687057/afl-3-de-beste-van-europa

De podcast is hier te horen. Via deze link zijn ook aflevering 1 en 2 te beluisteren.