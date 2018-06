Geen streekvervoer in de regio

Het streekvervoer in de regio ligt woensdag plat. Vanwege een meerdaagse staking rijden onder meer de streekbussen van Arriva, Qbuzz, Connexxion en RET niet.

Alle metro's en trams en de meeste bussen in Rotterdam rijden wel. Ook de regionale trein tussen Dordrecht en Geldermalsen (MerwedeLingelijn) rijdt gewoon volgens dienstregeling.

Doel van de meerdaagse staking is een nieuwe cao voor 12 duizend werknemers in het openbaar vervoer, met een goede loonsverhoging en concrete afspraken over het aanpakken van de werkdruk.

"We staken niet voor niets", zegt een van de buschauffeurs woensdagochtend op Radio Rijnmond. "Staken is echt nodig. De diensten zijn allemaal zo krap. Dat werkt gewoon niet zo."

Plaspauze

De chauffeurs halen vooral aan dat ze zo'n vier uur achter elkaar op de bus zitten, zonder plaspauze tussendoor. "De werkgevers blijven zeggen dat het niet te betalen is. Maar ik heb op dit moment niets met betalen te maken. Ik wil gewoon naar het toilet kunnen", zegt een ander.

Hoe lang reizigers last hebben van de staking, is nog niet duidelijk. Vakbond CNV geeft aan tot en met vrijdag te staken en bekijkt daarna of verdere acties nodig zijn. FNV kondigt een staking voor onbepaalde tijd aan, die zeker tot en met zondag kan duren.



Gevolgen

“We realiseren ons heel goed dat een staking in het openbaar vervoer grote gevolgen heeft voor de reizigers. Toch hopen we op enig begrip hiervoor", zei een woordvoerder van CNV eerder. "Het gaat hier niet alleen om de chauffeurs, maar ook om veiligheid en service voor de reizigers. De roosters zijn gewoon te krap, het is teveel gejaag allemaal, dat kan en moet beter.”

Rotterdam

Busreizigers in Rotterdam doen er verstandig aan om de realtime-app van de RET te checken. Van de 650 chauffeurs bij de Rotterdamse vervoerder vallen er 240 onder de cao-streekvervoer. Het is daardoor moeilijk vooraf in te schatten wanneer een bus wel of niet rijdt.