Zieke 'kamperkoning' Kobus L. (73) staat terecht voor moord op schoonzoon

Hij is de zeventig al gepasseerd en ernstig ziek. Maar Kobus L. uit Rotterdam, alias Kobus de Zigeuner, staat woensdag gewoon terecht voor de moord op John Wassink, de man van zijn dochter. De 73-jarige L. is een oude bekende van justitie. In de jaren '90 werd hij veroordeeld voor de handel in cocaïne. Een van zijn partners in crime was de Surinaamse legerleider Desi Bouterse.

"Hallo, ik ben de gevaarlijkste man van Nederland", zegt Kobus L. als hij zich voorstelt aan een van de weinige journalisten die hij ooit een interview toestaat. "Het grapje heeft een serieuze ondertoon", noteert verslaggever Wim van de Pol. "De staat vond hem gevaarlijk genoeg om hem zeven jaren lang in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught op te sluiten. Niemand zat ooit langer in dat loodzware regime."

De 'kamperkoning', die onder meer een caravan had in Rotterdam-Beverwaard, praat vier jaar geleden niet zomaar met Van de Pol. Justitie houdt hem verantwoordelijk voor een liquidatie. Die van zijn eigen schoonzoon nota bene. L. is stellig. Nee, hij heeft John Wassink (45) niet vermoord.

Plastic

Het lichaam van Wassink wordt eind juli 2014 gevonden. Het is in plastic gewikkeld en dobbert in het Markkanaal bij het Brabantse Terheijden.

De politie stelt vast dat de wiethandelaar vermoedelijk in de slaapkamer van zijn woonwagen in Roosendaal is doodgeschoten. L. is de laatste die Wassink heeft gezien. Op het moordwapen wordt zijn dna gevonden. Een ruzie tussen Wassink en de dochter van Kobus L. zou het motief zijn geweest om Wassink 'om te leggen'.

De politie pakt de 'kamperkoning' in 2015 op. Maar hij wordt alleen vervolgd en veroordeeld voor wapenbezit. De moordzaak ligt twee jaar stil. Totdat advocaat Ed Manders in april 2017 plots de tweede helft van het onderzoeksdossier ontvangt.

Grote jongens

Het is niet de eerste keer dat de naam Kobus L. aan liquidaties wordt gelinkt. Maar justitie heeft het bewijs daarvoor in het verleden nooit rond kunnen krijgen. Niemand durft tegen L. te getuigen, is het verhaal.

Een van liquidaties is die van Helio Stewart in 1993. Stewart was de ex-lijfwacht van Kobus L., en legde bij de politie in ruil voor strafvermindering verklaringen af over de drugszaken waarin L. was verwikkeld, onder anderen met de Surinaamse legerleider Desi Bouterse.

Stewart in een verklaring: "Kobus L. vertelde mij dat de militairen af wilden van de kleine jongens die maar hoeveelheden van honderd kilo coke afnamen. Ze wilden nu alleen zaken doen met de grote jongens, zoals Kobus L."

Voordat de rechtszaak begint wordt Stewart in 1993 voor zijn eigen huis in Schiedam met kogels doorzeefd. Zijn verklaringen dienen later toch als bewijs om L. te veroordelen.

Ananas en zonnebanken

Tijdens de zittingen - in een zwaar beveiligde rechtszaal aan de Rotterdamse Noordsingel, met een tot de tanden bewapend arrestatieteam langs de zijkant - ontkent L. dat hij ook maar iets met drugs te maken heeft. Drugs? Cocaïne? 357 kilo? Op een houttransport van Suriname naar Nederland? Hij schudt voortdurend zijn hoofd.

"Ik handel in fietsen, kleding, ananas, lampen, zonnebanken, in alles. Schoenen ook, maar niet in hasj", laat hij de rechter weten. Die is daar allerminst van overtuigd en veroordeelt L. tot vijftien jaar celstraf en een miljoen euro boete.

Omdat hij gezien wordt als zeer vluchtgevaarlijk verblijft de 'kamperkoning' tussen 1994 en 2001 in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. Hij vindt het regime onmenselijk en gaat in hongerstaking om overplaatsing naar een gewone cel af te dwingen. Zestig familieleden komen met hun caravans naar het terrein van de EBI om het protest te ondersteunen.

Uiteindelijk vecht L. zijn verblijf in de EBI succesvol aan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens."Ik voel me hier een vrij man", zegt hij tegen zijn toenmalige advocaat als hij in een doorsnee gevangenis in Maastricht terechtkomt.

"Maar hij was ook bang", herinnert Mr. Tjarda van der Spoel zich. "Hij kon niet tegen al die mensen die hij plotseling om zich heen had."

Hartproblemen

In 2003 komt Kobus L. vervroegd vrij. Hij krijgt zeven maanden strafvermindering vanwege zijn lange verblijf in de EBI. Met zijn gezondheid gaat het daarna rap bergafwaarts. L. krijgt een aantal tia's en kampt volgens advocaat Manders met aderverkalking, hartproblemen en longkanker.

Er is twijfel of de vader van zeven kinderen en zeventien kleinkinderen nog wel in staat is om in de rechtbank in Breda te verschijnen om zich te verantwoorden voor de dood van John Wassink. Maar dat gaat woensdag dus toch gebeuren.

Een perscircus à la Willem Holleeder zal het niet worden in Brabant. In tegenstelling tot Amsterdamse collega's als Klaas Bruinsma en Sam Klepper weet de Rotterdamse penoze over het algemeen onder de mediaradar te blijven, constateert journalist Paul van Schaik enkele jaren geleden bij de lancering van zijn boek Standplaats Nederland. Om daar aan toe te voegen dat Kobus L. toch echt niet zou misstaan in de top 10 van Nederlandse criminelen.

Paul Verspeek van RTV Rijnmond, die L. al bezocht in de EBI in Vught, ontmoet hem na diens vrijlating nog een keer. Op kamp De Kievit in de Rotterdamse Beverwaard, waar L. een weinig luxueus bestaan leidt.

Hij zit toevallig net te eten in zijn caravan als de verslaggever arriveert. Op zijn bord? Geen haute cuisine, maar een oerhollands maal: aardappels, sperzieboontjes en een stukje vlees. En oh ja, of de verslaggever ook even zijn schoenen wil uittrekken. Want zo gaat dat nou eenmaal. Bij de kampers.

Verslaggever Paul Verspeek is woensdag bij de rechtszaak van Kobus L. aanwezig en zal twitteren over de zaak.