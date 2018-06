Liveblog teruglezen: Oud-drugsbaron Kobus L. voor de rechter

Rotterdammer Kobus L. stond woensdag voor de rechter in Breda. Hij wordt verdacht van de moord op zijn schoonzoon, John Wassink.

Het lichaam van Wassink werd eind juli 2014 gevonden in het Markkanaal bij het Brabantse Terheijden. De politie stelde vast dat hij vermoedelijk in de slaapkamer van zijn woonwagen in Roosendaal is doodgeschoten. Op het moordwapen werd het dna van L. gevonden. Een ruzie tussen Wassink en de dochter van Kobus L. zou het motief zijn geweest om Wassink 'om te leggen'. L. ontkent.

'Kobus de Zigeuner' zat in het verleden vijftien jaar celstraf uit voor import van cocaïne, onder meer met hulp van de huidige president van Suriname, Desi Bouterse. Vanwege vluchtgevaar zat hij het grootste deel van zijn straf in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught. In 2003 kwam hij vervroegd vrij.

Ernstig ziek

Het was nog even de vraag of de rechtszaak tegen L. door zou kunnen gaan. Volgens zijn advocaat is hij te ziek: hij heeft onder meer longkanker en aderverkalking. De rechtbank heeft de zaak toch doorgezet na een medische rapportage.

Paul Verspeek was in de rechtbank in Breda en twitterde over de zaak: